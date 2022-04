SRF: Seven feiert 20-jähriges Jubiläum

298 Songs, zwölf Alben, vier Live-Alben, Zigtausende verkaufte Konzert-Tickets. Die Karriere in Zahlen von Seven lässt sich sehen. Vor zwei Jahrzehnten kam sein Debütalbum «Dedicated To ...» raus. Seither hat sich Seven immer wieder neu gewandelt, stets einen neuen Weg gesucht, um sich und seinen Sound auf eine neue Ebene zu bringen. «Ich habe nie etwas gemacht, das mir nicht gefallen hat. Ich habe immer mein Ding durchgezogen, oft im Gegenwind. Und ich habe immer Menschen gefunden, die mich unterstützen. Das macht mich stolz, demütig und sehr dankbar,» meint der 43-jährige Musiker laut Mitteilung.

Seven blickt gerne zurück, schaut aber noch lieber in die Zukunft und bringt mit seinen Ideen seinen musikalischen Output immer wieder auf eine neue Ebene – das war zuletzt deutlich hörbar mit dem Wechsel vom Englischen ins Deutsche. Was ihn antreibt und welche Pläne der «Sing meinen Song»-TV-Host aktuell schmiedet, erörtert er während des «SRF 3 Showcase» im Gespräch mit SRF 3-Moderatorin Hana Gadze. Natürlich wird auch in Erinnerungen geschwelgt: Zusammen mit seiner Band spielt der Soul-Sänger und Musiker zudem je einen Song von jedem seiner zwölf Studioalben. Die Zugabe, den 13. Song, haben die SRF 3-Hörerinnen und die SRF 3-Community in einem Voting gewählt.

Der grosse Rück- und Ausblick auf ein Stück Schweizer Musikgeschichte findet am Freitag, 8. April 2022, im Studio 1 des Radiostudios Brunnenhof in Zürich statt. Tickets für das exklusive Showcase mit Seven gab es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. SRF 3 überträgt das intime Konzert von 20 bis 22 Uhr live im Radio und auf dem YouTube-Kanal von SRF 3. (pd/mj)