Publiziert am 25.11.2026

Die Oltner Kabarett-Tage zeichnen Michael Elsener mit dem Cornichon 2027 aus. Das Festival wird den Preis dem Comedian an seiner 40. Ausgabe im kommenden Mai überreichen.

Michael Elseners Metier ist es, die politische Landschaft der Schweiz auseinanderzunehmen. Folglich ist er vor allem bekannt für seine Parodien von Menschen aus der Politik. Elsener tritt auf der Bühne auf, will gesellschaftliche Themen durch Humor auf Social Media zugänglich machen und stellt Gästen aus der Politik in seinem Podcast «Politkuchen» Fragen. Der Satiriker und Politikwissenschaftler wurde auch schon als Schweizer Pendant von John Oliver bezeichnet.

Die Oltner Kabarett-Tage ehren den Zuger Komiker nun mit dem Cornichon 2027, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Alle fünf Jahre vergibt das Festival auch einen Ehren-Cornichon. Dieser Preis für «bemerkenswerte Kleinkunst» geht 2027 an Michel Gammenthaler für seine Zauberkunst. Er verbindet Komik mit Zaubertricks. So habe er «eine eigene Zauberkunst-Richtung kreiert», heisst es in der Mitteilung.

Zurzeit ist Gammenthaler mit seinem aktuellen Bühnenshow «Impossible» in der Schweiz unterwegs. Und auch Elsener ist aktuell mit seinem Live-Programm «Gute Entscheidung!» zu sehen, mit dem er durch das Land tourt.

Die Oltner Kabarett-Tage finden vom 19. bis 29. Mai 2027 zum 40. Mal statt. (sda/cbe)