Jean-Remy von Matt: Starwerber lanciert Indoorfestival

Jean-Remy von Matt, deutsch-schweizerischer Starwerber und Vorstandsmitglied der von ihm mitgegründeten Werbeagentur Jung von Matt, wartet in den Corona-Zeiten mit einer ungewöhnlichen Idee auf: dem ersten Indoor-Filmfestival der Welt. Die schreibt die Handelszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Name des Festivals sei eine Hommage an den berühmten Regisseur Quentin Tarantino: «Quarantino». Bedingung für eine Teilnahme: nicht mehr als zwei Teilnehmer bei einer Szene sowie die Einhaltung der Social Distance von zwei Metern.

Zugelassen seien lediglich Produktion, die in der Quarantäne entstanden sind. Einsendeschluss sei der Tag, an dem die deutsche Bundesregierung den Lockdown wieder lockere. (ma)