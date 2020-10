Zurich Film Festival: Treatment Award geht an Ares Ceylan

SRF Sport

Tina Weirather wird neue Ski-Expertin

Erstmals am SRF-Mikrofon zu hören ist die Olympia- und WM-Medaillengewinnerin beim Saisonauftakt in Sölden, an der Seite von Kommentator Marco Felder.

Erstmals am SRF-Mikrofon zu hören ist die Olympia- und WM-Medaillengewinnerin beim Saisonauftakt in Sölden, an der Seite von Kommentator Marco Felder.