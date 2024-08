SwissRadioDay: TV-Event crasht Radiotreffen mit Torte

Der Charthit «Video Killed the Radio Star» des britischen Duos The Buggles wird noch heute bei vielen Radiostationen gespielt. Am Donnerstag wurde der Song aus dem Jahr 1979 fast schon ein bisschen Realität. Verantwortliche des TV-Vermarktungsevents Screen-up überraschten nämlich im Kaufleuten in Zürich die Verantwortlichen des SwissRadioDay. Doch die Absichten waren gut. Überreicht wurde nämlich eine Geburtstagstorte, dies, weil der Radioevent seinen 25. Geburtstag feierte – wie auch der TV-Event Screen-up zwei Wochen später.

Radio und TV seien zwei Gattungen, die sich gut ergänzen würden, sagte Matthias Fehr, Head of Marketing Communications bei Admeira, zu persoenlich.com: «Radio liefert das Kopfkino – und wir danach das Kino.» Doch ganz ohne Werbung in eigener Sache für die Screen-up, die am 12. September durchgeführt wird, ging es dann doch nicht. Mit der Torte wurde sozusagen ein Teaser für den Event in Zürich-Oerlikon mitgeliefert. «Wir sind in der Kommunikationsbranche. Da versuchen wir schon auch, etwas für uns herauszuholen», so Guido Trevisan, Marketingchef der Goldbach Group, mit einem Lachen.

Die Geburtstagstorte kam bei den Machern des SwissRadioDay gut an. «Das zeigt, wie wichtig Radio ist», so Organisator Darryl von Däniken. Doch auch der Radio-Fan gesteht ein, dass Radio- und Fernsehwerbung nebeneinander gut bestehen können. «Wir essen ja auch nicht dreimal am Tag nur Müsli.» Auch Von Däniken feierte am Donnerstag ein kleines Jubiläum: den SwissRadioDay organisierte er bereits zum zehnten Mal.

Ob nun die Macher des SwissRadioDay in zwei Wochen auch die Screen-up crashen werden, beantwortete Von Däniken nur mit einem geheimnisvollen «Wer weiss». Klar ist aber für Matthias Fehr von Admeira, dass die Torte, die sich die Screen-up selber schenken wird, mindestens zehnstöckig sein wird.

Apropos: Auch der SwissRadioDay verschenkte am Donnerstag eine Torte in die eigenen Reihen: an Jürg Bachmann, den abgetretenen Präsidenten des Verbands Schweizer Privatradios (VSP). Sein Nachfolger Nicola Bomio meinte in einem persoenlich.com-Interview, dass das Präsidium künftiger häufiger rotieren könne. «Gut möglich also, dass ich nicht 15 Jahre VSP-Präsident bleibe wie mein Vorgänger», so Bomio.

Bei den Besucherzahlen gab es erneut einen neuen Rekord. 364 Personen checkten am Donnerstag vor Ort ein. Hinzu kamen 299 Zuschauende via Streaming. Insgesamt lauschten also 663 Personen den Referentinnen und Referenten des SwissRadioDay – oder über 1300 Ohren.