Cary Harrison: US-Radiomoderator plant Studio in Zug

Er hatte sie alle vor dem Mikrophon. Barak Obama, «Captain Kirk» William Shatner, Warren Beatty, Tippi Hedren aus Hitchcocks «Die Vögel», Paris Hilton, Peter Fonda, Michael Douglas und Vater Kirk Douglas, Liza Minelli oder Clint Eastwood. Die Liste lässt sich endlos weiterführen. Cary Harrison, geboren in Chicago, ist Moderator bei mehreren Radiosendern in den USA, wobei seine Hauptsendungen in Los Angeles angesiedelt sind.

Regelmässig kommt Harrison in die Schweiz und besucht das Institut Montana. Dort ging er zur Schule und erinnert sich gerne an seine Jugendtage am Zugerberg. Er schwärmt von der internationalen DNA des Instituts. Im Rahmen der Montana-«Summer Camps» coacht er Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Massenmedien, öffentliches Sprechen und Techniken guter Kommunikation – vor allem, wie ein junger Mensch seine «eigene Stimme» finden kann, wozu auch Selbstbewusstsein und öffentliche Präsentation gehören.

Am Institut Montana zeigt er, wie Liveradio (Podcasting und Videos) heute funktioniert. Zusammen mit den Jugendlichen produziert er im Ad-hoc-Studio Sendungen zu brandaktuellen Themen und lässt dabei auch Jugendliche aus Russland und der Ukraine friedlich miteinander diskutieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sendungen werden von New York bis Los Angeles quer durch die USA ausgestrahlt, einschliesslich aller wichtigen Streaming-Plattformen, und erreichen dabei laut eigenen Angaben ein Millionenpublikum.

Im Gespräch betont er, wie wichtig es ihm sei, die Kids auf den Unterscheid zwischen der Wirklichkeit und Reality-Formaten zu sensibilisieren. In Europa sei dabei die Grenze zwischen redaktionellen Inhalten und gekaufter Werbung noch klarer zu erkennen, während Realität und Fiktion in den US-Medien zunehmend verschwimmen.

Zusammen mit der Schulleitung plant Cary Harrison nun die Errichtung eines permanenten Radio-/Video-/Nachrichtenstudios am Zugerberg. (pd/cbe)