Publiziert am 03.11.2025

In enger Zusammenarbeit mit A.Vogel hat die Werbeagentur den TV-Spot für Echinaforce sanft überarbeitet, wie Silverspot in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei wurden die Werte der Marke – Natürlichkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit – modern und zeitgemäss inszeniert.

Neben einer harmonisierten Farbwelt und aktualisiertem Branding erhielt auch die Hauptdarstellerin Anna einen subtilen grafischen Schutzeffekt, der den Spot optisch veredelt und ihm einen modernen, klaren Look verleiht.

«Echinaforce steht seit 70 Jahren für natürliche Abwehrkräfte – diese Beständigkeit wollten wir auch im neuen Spot spürbar machen», hält die Silverspot AG in der Medienmitteilung fest.

Der Jubiläumsspot wird ab sofort auf verschiedenen Schweizer TV-Sendern ausgestrahlt. Unten der Spot von 2020 (personelich.com berichtete). (pd/nil).