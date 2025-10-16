Publiziert am 16.10.2025

Nach 30 Jahren geht die Branchenführerin Activ Fitness kreativ und kommunikativ einen neuen Weg. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte schrieb die Migros-Tochter Movemi einen Kreativpitch aus.

Keine überambitionierte Fitness-Attitüde

Stuiq setzte sich bereits im Präqualifikationsverfahren durch. Im Pitch um den nationalen Kreativetat setzte sich die Agentur gegen zwei Mitbewerber durch. Man habe «mit mutigen Ideen und einem frischen Look überzeugen» können, schreibt Stuiq in einer Medienmitteilung. Dabei habe eine klare Strategie im Zentrum gestanden: Keine überambitionierte Fitness-Attitüde, wie Körperkult oder Body-Shaming, sondern einfach Spass an der Bewegung haben und sich vor allem wohlfühlen. Auf diese Weise will die Agentur künftig um weitere Fitnesskunden werben.

Stuiq folgt auf Zürchermarketing. Die Agentur von Charles Zürcher arbeitete 30 Jahre für die Fitnesskette. Zürcher ist seit 2023 pensioniert und beendete die Zusammenarbeit auf seinen Wunsch (persoenlich.com berichtete).

Activ Fitness betreibt 127 Studios in der ganzen Schweiz. Die neue Kampagne wird bereits ab Januar 2026 zu sehen sein. Darüber hinaus entwickelt Stuiq auch Live-Experience-Massnahmen, die in den Studios und an überraschenden Touchpoints begeistern sollen. (pd/nil)