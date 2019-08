Die E,T&H Werbeagentur AG, Mitglied der Leading Swiss Agencies (LSA), war seit 1976 in Rorschach zu Hause. Nun ist die Agentur nach St. Gallen umgezogen.

Gleichzeitig wurde auch der Firmennamen gewechselt. Neu heisst die Agentur «Die Botschafter Kommunikationsagentur AG LSA». «Wir haben keine neue Firma gegründet, sondern lediglich Name und Domizil gewechselt», so Agenturleiter Axel Thoma in einem Schreiben an die Kunden. (cbe)