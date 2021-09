Der Discounter ist laut einer Mitteilung «bekannt für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die zahlreichen Mehrwerte, die Aldi Suisse seinen Kund*innen Tag für Tag bietet». Aber, wie macht das Aldi Suisse nur? Dieser Frage geht Inhalt und Form für Aldi Suisse auch in der zweiten Hälfte der Imagekampagne 2021 des Schweizer Retailers nach: Wie bereits im Frühling stehen deshalb auch im Herbst 2021 erneut Aldi-Suisse-Kund*innen im Zentrum, die sich fragen, wie der Discounter nur solche unglaubliche Mehrwehrte hinkriege. Neben vier Kampagnen-Sujets umfasst auch die Nachfolgekampagne drei unterhaltende Spots, in denen sich die Kund*innen in ihren Gedanken gleich selbst amüsante Antworten ausmalen.









Die vollumfänglich von Inhalt und Form entwickelte Kampagne ist seit 6. September in der ganzen Schweiz zu sehen und kommt in Form von TV- und Online-Spots, Plakaten, DOOH, Social Media sowie Display-Ads zum Einsatz.









Verantwortlich bei Aldi Suisse: David Biernath (Director Customer Interaction), Sarah Thalmann (Manager Customer Interaction), Michèle Bürgi (Projektleiterin Customer Interaction); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Paul Labun (Art Director), Noé Kwok (Graphic Designer), Manuela Marty (Head of Consulting/Strategist); Filmproduktion: Solid & Hallerfilm AG, Jan-Eric Mack (Regie), Jan Mettler (Kamera), Reto Trösch (Ausstattung), Fabian Lüscher (Ausstattung Beamer), Patrizia Jaeger (Styling), Martin Arpagaus (Editor), Pablo Nouvelle (Musik), Jingle Jungle (Tonstudio), Wesound (Audiologo); Fotografie: Markus Mueller (Fotograf); Mediaberatung und -einkauf: PHD Schweiz, Nannette Passberg (Managing Director) Laura Savić (Communication Consultant). (pd/tim)