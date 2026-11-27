Publiziert am 27.11.2026

Die Kampagne ist Teil der Mitmach-Initiative «Hier und jetzt engagiert». Nach einer Danke-Freiwillige-Aktion, Dankesessen und einem Ideenwettbewerb folgt nun die Ausschreibung «Impulsbeitrag Freiwilliges Engagement», mit der Vereine und Organisationen finanziell unterstützt werden sollen.

Umgesetzt hat die Kampagne die Agentur Freundliche Grüsse. Gemäss Mitteilung engagieren sich in der Schweiz rund 41 Prozent der Bevölkerung freiwillig, vor allem in Sport, Kultur und Freizeit. Viele Vereine stiessen jedoch an personelle und finanzielle Grenzen, heisst es weiter.

Im Zentrum der Kampagne stehen fünf Freiwillige aus verschiedenen Regionen der Schweiz. Olaf aus Biberist fährt in seiner Freizeit ältere Menschen mit der Rikscha aus. Melvin sorgt als Gastgeberin in der Frauenoase Hirzenbach dafür, dass sich die Besucherinnen wohlfühlen. Barbara begleitet im Living Museum Lichtensteig Menschen mit und ohne psychische Belastungen bei kreativen Prozessen. Ibrahime hilft im Kulturpunkt Chur dort aus, wo es Unterstützung braucht, und Lorenzo ist beim Verein Camaleonti als Fussballtrainer tätig.

Die Videos zeigen die fünf bei ihrem Engagement und gehen der Frage nach, was sie antreibt. Über ihre Geschichten ruft die Kampagne Vereine und Organisationen dazu auf, sich für Förderbeiträge zu bewerben. Produziert wurden die Porträts von Message Studios. (pd/cbe)