Publiziert am 27.11.2026

Seit dem 18. November ist «The Good News» digital über Google und Meta schweizweit zu sehen, Out of Home in Zürich und Genf. Laut Mitteilung nehmen die Schweizer Sujets auch Traditionen wie das Vreneli auf. Entwickelt wurde die Kampagne unter der strategischen Leitung von The Goodfellows. Leitidee und Kreativkonzept stammen von Galaxy Schröder, und Rajk war für die Umsetzung und die Digitalproduktion zuständig, wie es auf Anfrage heisst.

Gestartet ist die Kampagne am 27. Oktober in fünf deutschen Städten. Das Auftaktmotiv fragt: «Schon mal versucht, einen Barren Gold zu hacken?» Zwei Tage später, am 29. Oktober, erbeuteten Hacker bei der Kryptobörse Binance nach deren Angaben rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Degussa betont, der zeitliche Zusammenhang sei nicht geplant gewesen: Leitidee und Key Visuals hätten bereits seit Wochen festgestanden.

Jedes Sujet beginnt mit der Formel «The Good News» und fügt eine Aussage über Edelmetall an. Laut Unternehmen nimmt das Auftaktmotiv weder Bezug auf Betroffene noch auf andere Anlageformen. «Kein System ist vollständig risikofrei. Wer die Schlüssel aus der Hand gibt, gibt auch das Risiko aus der Hand», lässt sich Sandro Eichenberger, CEO von Degussa Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Ein Goldbarren könne weder gehackt noch kopiert oder gelöscht werden. Physische Bestände könnten zudem nicht «stillschweigend abgezweigt oder eingefroren» werden, jede Bewegung erfordere eine «strenge, verifizierte Autorisierung».

Media-Bedarf aus dem Umsatzziel abgeleitet

Als Ziele nennt Degussa mehr Umsatz im Onlineshop und mehr Besuche in den Niederlassungen. Den Media-Bedarf habe man gemäss Mitteilung vom Umsatzziel abgeleitet: Aus diesem ergäben sich die nötigen Abschlüsse und daraus die qualifizierte Nachfrage.

«Dass er zwei Tage nach unserem Start kam, war Zufall. Die Mechanik dahinter nicht», sagt Chris Tambue, Head of Marketing bei Degussa, über den Hack. Die Kampagne sei nach dem Full-Funnel-Prinzip aufgebaut und lasse sich auf weitere Märkte übertragen. Anfang 2027 folgt Grossbritannien, nach einem Rebranding und dem Relaunch des dortigen Onlineshops.

Degussa hat seinen Hauptsitz in Baar und Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Grossbritannien. Nach eigenen Angaben setzte das Unternehmen 2025 mehr als drei Milliarden Franken um und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende. (pd/cbe)