Publiziert am 18.03.2026

Die Kampagne von Metalli, die von der Agentur ESE Agency umgesetzt wurde, ist seit letzter Woche im gesamten Kanton Zug sichtbar. Den Kern bildet der Claim «Findsch im Metalli». Ziel ist es, die Vielfalt der über 50 Geschäfte und Restaurants im Center greifbar zu machen. Slogans wie «Alles für deinen Self-Care-Day?» oder «Alles für dein Home-Gym?» sprechen alltägliche Lebenssituationen an, schreibt die ESE Agency in einer Mitteilung.

Visuell setzt Creative Director Severin Gamper auf einen auffälligen Fisheye-Look mit kräftigen Farben – ein Bruch mit bisherigen Auftritten des traditionsreichen Centers. Die Motive werden auf klassischen Plakaten sowie auf Digital-Out-of-Home-Screens im Kanton Zug ausgespielt, mit Schwerpunkt auf dem Zuger Stadtzentrum.

Die Kampagne markiert gleichzeitig den Auftakt eines schrittweisen Rebrandings: ESE Agency entwickelt die visuelle Identität des Metallis künftig ganzheitlich weiter. Das Mandat hatte die Agentur über einen Pitch gewonnen. «Dass wir mit Metalli gleich mit so einer frechen Kampagne starten dürfen, zeigt das entgegengebrachte Vertrauen», so Project Managerin Geena Gugolz.

Auch die Social-Media-Präsenz auf Instagram und TikTok wird grundlegend neu aufgestellt. Statt klassischer Werbung setzt das Metalli künftig auf redaktionellen Content mit einer festen Moderation, die die Community durch das Center führt, Trends vorstellt und Einblicke hinter die Kulissen gewährt. (pd/spo)