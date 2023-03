ADC Awards: Annabelle übernimmt die Ausgabe der Jahrespublikation

Im Rahmen der ADC Awards 2023 wird Annabelle zur Herausgeberin der ADC Jahrespublikation, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sonderausgabe zur Award Night & Party unter dem Namen «ADC Annabelle» knüpft an die Grundsätze des Magazins und wird Frauen in den Mittelpunkt stellen: Denn das Frauenmagazin widmet sich nicht nur den schönen Dingen des Lebens. Es analysiert gesellschaftspolitische Themen und stellt spannende Persönlichkeiten und ihre Visionen vor.

«Kreativität, Qualität und Gleichstellung, das sind Kernthemen von Annabelle – und des ADC», wird Annabelle-Chefredaktorin Barbara Loop in der Meldung zitiert. «Ein perfekter Match also. Es ist uns eine grosse Ehre, die Jahrespublikation dieses renommierten Clubs herausgeben zu dürfen.»

Geleitet wird das Projekt von ADC-Chefredaktorin Sherin Kneifl, die das Galamagazin in enger Zusammenarbeit mit Redaktion und Verlag sowie zahlreichen Autorinnen und Autoren von innerhalb und ausserhalb der Kommunikationsbranche herstellen wird, wie es weiter heisst.

Die ersten 500 Exemplare der «ADC Annabelle» werden am Abend der ADC Award Night & Party, die am Samstag, 10. Juni 2023 stattfindet, an die Gäste verteilt. Weitere 6000 Exemplare werden der Fachzeitschrift «persönlich» beigelegt und an die Mitglieder des ADC Switzerland und des ADC of Europe verschickt. (pd/yk)