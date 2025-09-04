Ruch Metallbau: Anonyme Plakate sorgen für Aufsehen

Publiziert am 04.09.2025

Mit einer intern konzipierten, unkonventionellen Rekrutierungskampagne will die Altdorfer Ruch Metallbau AG qualifizierte Fachkräfte und motivierte Lernende gewinnen. Seit Mitte August sorgen bewusst anonym gestaltete Plakate mit provokanten Botschaften im Urner Dialekt in Altdorf für Gesprächsstoff.

Die sechswöchige, zweiteilige Kampagne startete am 11. August. «Viele sind zunächst irritiert, wenn sie die Plakate sehen – und genau das wollten wir erreichen», wird Melanie Zgraggen, Marketing und Kommunikation bei Ruch, in einer Mitteilung zitiert. Zu sehen sind provokante Sprüche wie «Dü weisch nid, was ä M10 isch? De bisch bi iis falsch.» oder «Dü bisch miderä Ikea-Ahleitig überforderet? De bisch bi iis falsch.» Die Kampagne ist nicht nur auf den Plakaten im Raum Altdorf zu sehen, sondern begleitet auch auf Social Media und in lokalen Anzeigern die Zielgruppe.

Am 1. September folgte der zweite Teil der Kampagne. Die provokanten Aussagen der ersten Phase werden nun positiv gewendet. Aus den negativen Botschaften werden positive: «Dü weisch, was ä M10 isch? De bisch iiserä Held» oder «Dü bisch miderä Ikea-Ahleitig nid uberforderet? De bisch iiseri Heldin».

Dazu erscheinen neue Plakate an Standorten in Uri und Nidwalden, auf denen Ruch-Mitarbeitende in stolzer Pose zu sehen sind. Die Bildsprache lehnt sich an klassische Superheldenästhetik an, spielt mit Übertreibung, lässt aber keinen Zweifel daran, dass hier echte Menschen mit echter Kompetenz abgebildet sind.

Mit der Kampagne reagiert Ruch auf die zunehmende Schwierigkeit, passende Fachkräfte zu finden – und stellt die Menschen ins Zentrum. «Bei Ruch arbeiten Menschen, die anpacken, mitdenken und mitgestalten. Sie sind die Heldinnen und Helden, die unsere Projekte möglich machen – und darauf sind wir stolz», so Zgraggen.

Die Kampagne wurde intern gemeinsam mit dem Kommunikationsberater Dominik Senn entwickelt und mit dem Fotografen Chris Marogg umgesetzt. Sie setzt auf regionale Verankerung, authentische Sprache und eine klare Dramaturgie. (pd/cbe)