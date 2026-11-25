Für das «All-in» vom 27. August waren zwei Stunden reserviert. So heisst bei Tamedia die virtuelle Personalversammlung. In den Redaktionen rechneten viele damit, dass dort der nächste Stellenabbau verkündet würde. Doch kurzfristig wurde der Anlass auf eine Stunde gekürzt. CEO Jessica Peppel-Schulz präsentierte die Halbjahreszahlen. Zu Entlassungen sagte sie: «Wir haben derzeit keine Entlassungen beschlossen.» Wie es weitergeht, blieb unklar. Der Grund dafür lag einige Wochen zurück.

Nova fällt durch

Im Sommer hatte Peppel-Schulz dem Verwaltungsrat der TX Group nach Informationen von persoenlich.com ein Projekt mit dem Namen Nova vorgelegt. Es sah vor, einen Grossteil der Regionalberichterstattung mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zu automatisieren. In den Regionen hätte es deutlich weniger Personal gebraucht. Der Verwaltungsrat lehnte ab, wie mehrere Personen aus dem Unternehmen übereinstimmend schildern. Der Vorschlag sei härter gewesen als der Abbau, den Tamedia im Oktober ankündigte, sagt eine von ihnen. Präsident des Verwaltungsrats ist Pietro Supino, zugleich Verleger von Tamedia. Ihm sei der Vorschlag zu weit gegangen, sagt eine andere Person.

Das Unternehmen dementiert die Angaben zu Nova nicht, bestätigt sie aber auch nicht. «Zu internen Projektarbeiten, Beratungen und Entscheidungsprozessen zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat äussern wir uns grundsätzlich nicht», schreibt Edi Estermann, Leiter der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage von persoenlich.com. Im Rahmen der laufenden Transformation prüfe Tamedia unterschiedliche strategische und organisatorische Modelle, um die Newsredaktionen zukunftsfähig aufzustellen, so Estermann weiter.

«Man kann auch in Schönheit sterben»

Wie ein weitgehend automatisierter Lokaljournalismus aussehen kann, liess Peppel-Schulz ihrem Personal schon früher vorführen. Im November 2025 lud Tamedia die Redaktionen zu einem Auftritt von Markus Knall ins Foyer des TX-Hauptgebäudes ein. Die Teilnahme war Pflicht. Der Chefredaktor des deutschen Regionalzeitungsnetzwerks Ippen Media sprach über ein einziges Thema: KI in der Lokalberichterstattung. Zur Bundestagswahl 2025 liess Ippen über 1000 Gemeindeartikel maschinell erzeugen. Viele Anwesende seien völlig baff gewesen, erzählen Teilnehmende. Kritische Fragen wischte Knall vom Tisch: «Man kann auch in Schönheit sterben.» Peppel-Schulz schrieb gleichentags auf LinkedIn, Knalls Vortrag habe sie «wirklich bewegt», wie die Republik im Juni berichtete. Im Januar 2026 später kündigte Tamedia die zentrale Einheit AI & Data an, die direkt der CEO unterstellt ist (persoenlich.com berichtete).

Dem österreichischen Standard sagte Peppel-Schulz im Juli, Lokaljournalismus müsse man neu denken: «Wir können nicht mehr in Büros denken und investieren, wir investieren in Reichweite vor Ort.» KI helfe, auch kleinste Gemeinden abzudecken. Intern sprach sie laut einer Person aus dem Unternehmen von «ganz neuen Wegen im Lokaljournalismus», für die es keine Büros vor Ort brauche. Wie weit Nova diesem Ansatz folgte, ist offen.

«Menschen tragen die Verantwortung»

Beim Verleger tönt es anders. Supino hatte am 3. Juni ein «Verlegerisches Credo» veröffentlicht. Darin verpflichtet er Tamedia auf Eigenleistung, auf Recherche vor Ort und auf eine lebendige Berichterstattung im Lokalen. KI ist ausdrücklich erlaubt, mit einer Einschränkung: «Menschen tragen die Verantwortung und schaffen den entscheidenden Mehrwert.» Auf die Frage von persoenlich.com nach einem Zusammenhang mit Nova schreibt Tamedia, das Credo stehe «nicht im direkten Zusammenhang mit einem einzelnen organisatorischen Projekt».

Nach dem Nein des Verwaltungsrats musste Peppel-Schulz über die Bücher. Einen Plan B hatte sie am «All-in» nicht vorzuweisen. Entlassungen könne man «selbstverständlich nie ausschliessen», sagte sie dort. Ende August sei der Stellenabbau noch nicht beschlossen gewesen, schreibt Tamedia auf Anfrage. Erst danach habe man «die notwendigen organisatorischen Anpassungen» konkretisiert. Am 5. Oktober kündigte das Unternehmen die Streichung von 34 Vollzeitstellen an. Betroffen sind 41 Personen. Es ist die dritte Sparrunde unter Peppel-Schulz. 2024 fielen in den Redaktionen 55 Vollzeitstellen weg. Vom Abbau im Januar 2026 blieben die Redaktionen verschont, für sie galt noch die Beschäftigungsgarantie. Diese war fünf Tage vor der Ankündigung ausgelaufen.

Die Automatisierung kommt trotzdem

Auch ohne Nova setzt Tamedia immer stärker auf KI und Automatisierung. In der Mitteilung vom 5. Oktober kündigte das Unternehmen an, die Redaktionen neu auszurichten, «mit klareren publizistischen Prioritäten, gebündelten Aufgaben, stärker automatisierten Prozessen sowie einem gezielten Einsatz von AI & Data». In Lausanne wird das Layout bereits automatisiert. Die Deutschschweiz soll im Frühjahr 2027 folgen, bestätigen Redaktoren.

Der Spardruck bleibt. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Umsatz von Tamedia um 8,6 Prozent auf 175 Millionen Franken. Die bereinigte Betriebsgewinnmarge lag bei 2,7 Prozent. Ursprünglich wollte Tamedia 2027 eine bereinigte Marge von acht bis zehn Prozent erreichen. Weil Leser- und Werbemarkt stärker einbrachen als erwartet, gilt das Ziel seit August nur noch mittelfristig. Will es Tamedia erreichen, ist mit weiteren Sparrunden zu rechnen. Eine neue Beschäftigungsgarantie für die Redaktionen will Verleger Supino nicht mehr abgeben. Das sagte er kürzlich einer Personaldelegation.

Druck von oben und von unten

Die Lage für CEO Peppel-Schulz bleibt ungemütlich. Oben hat der Verwaltungsrat ihr grosses Projekt gestoppt. Unten haben die Redaktionen an Versammlungen Anfang November der Geschäftsleitung mit grosser Mehrheit das Misstrauen ausgesprochen, und damit auch ihr. Beides schwächt ihre Position.