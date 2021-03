Während sich andere Marken am 1. April elaborierte Scherze ausdenken, wie zum Beispiel die Einführung von Girokontos für Katzen oder eine Schokolade in der Geschmacksrichtung «English Breakfast», geht man bei der Migros einen anderen Weg: mit einem Aprilscherz, der niemanden in die Irre führt und sich sofort als solcher zu erkennen gibt.



In einem zehnsekündigen Spot, der ausschliesslich am Donnerstag online und im TV zu sehen ist, stichelt die Migros gegen ihren Lieblingskonkurrenten Coop, wie die Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt. Jean, einer der Bewohner des Mehrfamilienhauses, das im Zentrum aller Migros-Filme steht, kündigt nämlich an, seine Einkäufe heute mal beim Coop zu tätigen. Aber das kann ja nur ein Scherz sein.

