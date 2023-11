Die Heilsarmee brocki.ch mit ihren 20 Brockis in der ganzen Schweiz hat in Zusammenarbeit mit der Agentur Neoviso eine Weihnachtskampagne ins Leben gerufen. Unter dem Motto «Mittendrin bei Ihnen zuhause» richtet sich die Kampagne an Inhaber der BrockiCard sowie an alle, die ihre Weihnachtsgeschenke und -dekorationen in diesem Jahr nachhaltig gestalten und kaufen möchten.

Die Kampagne hebt die 20 brocki.ch-Filialen als wahre Schatzkammern hervor, in denen Menschen einzigartige Geschenkideen und Dekorationen finden können, um ihren Liebsten eine Freude zu bereiten. Das Herzstück: ein Digital-OOH sowie Social-Weihnachtsspot, der die Vielfalt des Angebotes sowie das gemeinsame herzliche Weihnachtsfest in den Mittelpunkt rückt.

Die Botschaft «Mittendrin bei Ihnen zuhause» wird im öffentlichen Verkehr, an Poststellen und Bahnhöfen sowie in den 20 brocki.ch-Filialen zu finden sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eine besonders kreative Note seien die Flyer. Beim Aufklappen würden sie an das Öffnen eines Geschenkkartons erinnern. Sie symbolisieren laut Mitteilung die Vorfreude auf das Entdecken von Schätzen in den brocki.ch-Filialen. Corine Steinmann, Marketingkoordinatorin und Stv. Marketingleiterin bei der Heilsarmee brocki.ch: «Mit unserer Kampagne ‹Mittendrin bei Ihnen zuhause› soll die Vorfreude auf das Entdecken von Schätzen bei brocki.ch symbolisiert werden und aufzeigen, wie schön es ist, nachhaltigen Geschenken ein zweites Leben einzuhauchen.»

Verantwortlich bei Neoviso: Alena Huber (Junior Art Director & Junior Producer), Nico Schmid (Head of Creative & Production), Elia Zobrist (Videographer & Editor), Yannik Buholzer (Videographer & Editor), Marco Zanga (Videographer & Editor), Jennifer Thali (Set Design), Mirco Hunziker (Graphic Designer), Melanie Tadeu (Projektleiterin). (pd/cbe)