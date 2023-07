Littering ist ein grosses Übel, an dem sich alle stören und das grosse Kosten verursacht. Trotzdem werden Alu-Büchsen, PET-Flaschen und andere Abfälle weiter aus dem Auto geworfen, die dann oft in Wiesen und so in den Mägen von Nutztieren landen. Der Kanton Luzern hat nun gemeinsam mit dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband LBV und dem Verband Luzerner Gemeinden VLG die Kampagne «Büchsen töten Tiere – Stopp Littering!» lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kommunikationsagentur Umsicht hat die Kampagne für den Kanton Luzern realisiert. Acht grosse, aufblasbare Büchsen reisen bis Oktober durch die Regionen des Kantons, um Luzernerinnen und Luzerner auf das Thema aufmerksam zu machen und zur Sauberkeit zu motivieren. Zusätzlich werden gemäss Mitteilung die Kampagnenelemente über Social Media, Gemeindezeitungen und -webseiten sowie Plakate und Inserate verbreitet.

Die Kampagne kann mit dem Hashtag #StoppLittering auf Facebook und Instagram verfolgt werden.

Verantwortlich beim Kanton Luzern: Paloma Meier (Leiterin Kommunikation des Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartements), David Koller (Kommunikation Justiz- und Sicherheitsdepartement); verantwortlich bei Agentur Umsicht: Sibylle Lehmann (Konzept und Umsetzung); visuelle Gestaltung: Susanne Unseld (003Konzepte). (pd/yk)