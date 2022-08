Im Rahmen einer Geschäftsausweitung baut die Digital Content Agency TrueStory neu auf ein Vier-Pfeiler-Servicemodell, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben den bisherigen Steckenpferden Kreation, Content und Social Media bietet die Zürcher Agentur nun auch Content Management an.

It’s the content, stupid: «Diese Aussage teilen wohl die meisten Kommunikations-Agenturen. Schliesslich geht es in unserer Branche immer darum, Inhalte möglichst schnell, attraktiv und konsumfertig aufzubereiten — in welchem Format und auf welcher Plattform auch immer», lässt sich Michel Bognar, Partner bei TrueStory, zitieren. Deshalb hätten sie ihr Content-Service-Angebot in den letzten Jahren auch erweitert, so Bognar weiter. Etwa durch den Bau eines Foto- und Video-Shooting-Raumes im Agentur-Keller. «Damit können wir unseren Kunden mehr und flexiblere inhouse-Optionen in der Content-Produktion bieten», ergänzt Norbert Rieger, zweiter Partner von TrueStory.

Zusätzlich baute sich gemäss Mitteilung seit 2019 ein separates Team bei TrueStory auf, das sich um das Content Management verschiedener Kunden kümmert. Das heisst: Kreation von Bildern und Texten, diese in Kunden-CMS hochladen, Websites pflegen und Newsletter produzieren. «Prominenteste Kundin ist die Migros, für die wir etwa die Plattformen Famigros, iMpuls oder Engagement mitpflegen. Zudem freuen wir uns sehr, neu auch Amorana im Content Management unterstützen zu dürfen», wird Elie Kerbage, dritter Partner bei TrueStory, zitiert. Nicht zuletzt dank des Bereichs Content Management zählt TrueStory heute laut eigenen Angaben 27 Mitarbeitende. (pd/tim)