Die Berner Agentur Keen hat die Ausschreibung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zur Weiterführung von «5 am Tag» gewonnen. Das fünfjährige Mandat umfasse die Neukonzeption von Webseite, Social Media und Newsletter sowie die anschliessende Kampagnenführung, schreibt Keen in einer Mitteilung. Ziel des Mandates sei es, die Empfehlungen von «5 am Tag» adressatengerecht aufzubereiten und die Wirkung der eingesetzten Kanäle zu verbessern.

Unterstützt wird Kenn durch die Berner Ernährungswissenschafterin Sophie Frei (Freistil), Claude Messner vom Departement Consumer Behaviour am Institut für Marketing und Management der Universität Bern und der Agentur ProjektForum.

«5 am Tag» ist eine weltweit erfolgreiche Gesundheitsförderungskampagne mit dem Ziel, den Konsum von Früchten und Gemüsen in der Bevölkerung zu steigern. (pd/eh)