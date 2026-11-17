Publiziert am 17.11.2026

Der Touring Club Schweiz (TCS) wirbt mit dem Musiker Baschi um Mitglieder mit Elektroautos. Die Kampagne «Die TCS Mitgliedschaft ist auch elektrisch» zeigt Baschi gemeinsam mit einem TCS-Patrouilleur auf einer «Electric Tour». Dabei helfen die beiden gestrandeten E-Auto-Fahrenden. Baschi gehört nach Angaben des Clubs selbst zu den Mitgliedern, die elektrisch fahren. Die Agentur Farner hat sie realisiert, teilt diese mit.

Die Kampagne umfasst fünf kurze Filme, die Baschi und den Patrouilleur auf der Strasse zeigen. Ein «Best-of» gibt Einblicke hinter die Kulissen. Dazu kommen Foto-Sujets.

Als Soundtrack dient «Bring En Hei – Electrified», eine Electro-Version von Baschis bekanntestem Hit. Der TCS hatte den Musiker für diese Neuinterpretation angefragt. Die Kampagne läuft auf TV, (D)OOH, online, in den sozialen Medien und im Radio. (pd/spo)