Der Touring Club Schweiz (TCS) wirbt mit dem Musiker Baschi um Mitglieder mit Elektroautos. Die Kampagne «Die TCS Mitgliedschaft ist auch elektrisch» zeigt Baschi gemeinsam mit einem TCS-Patrouilleur auf einer «Electric Tour». Dabei helfen die beiden gestrandeten E-Auto-Fahrenden. Baschi gehört nach Angaben des Clubs selbst zu den Mitgliedern, die elektrisch fahren. Die Agentur Farner hat sie realisiert, teilt diese mit.
Die Kampagne umfasst fünf kurze Filme, die Baschi und den Patrouilleur auf der Strasse zeigen. Ein «Best-of» gibt Einblicke hinter die Kulissen. Dazu kommen Foto-Sujets.
Als Soundtrack dient «Bring En Hei – Electrified», eine Electro-Version von Baschis bekanntestem Hit. Der TCS hatte den Musiker für diese Neuinterpretation angefragt. Die Kampagne läuft auf TV, (D)OOH, online, in den sozialen Medien und im Radio. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei TCS: Dierk Schehrer (Leiter Marketing Kommunikation), Mike Keller (Leiter Akquisition & Leadmanagement), Fabienne Blaser (Marketing Campaign Manager), Rémy Spicher (Marketing Project Manager) ; verantwortlich bei Farner | Team Farner: Philipp Skrabal (Chief Creative Officer), Jonas Brändli (Head Integrated Campaigning), Patrick Suter (Senior Concept / Copywriter), Daniel Jörg (Chief Strategy Officer), Mathias Kröbl (Senior Art Director), Yasmin Taylor (Brand & Advertising Consultant), Marina Tanner (Junior Art Director), Fabienne Simonet (Junior Consultant), Marc Uebelhart (Senior Brand & Motion Designer), Aleksandar Sofranac (Motion Designer), Camila Aguilar (Graphic Designer), Serge Baumeler (DTP) ; externe Partner Film und Fotografie: Shining Film (Produktion), Stefan Bircher / Caroline Braun (Executive Producer), Stefan Girtanner (Line Producer), Luca Zurfluh (Regie), Ramon Königshausen / Lukas Gut (DoP), Stephan Schacher (Fotograf), Martin Luchsinger / Marko Strihic (Editor), Simon Hardegger (Colorist), Jingle Jungle (Audio Post Production); Song und Remix: Baschi (Artist), Ben Mühlethaler (Remix), Noemi Mathis und Roman Camenzind (HitMill), Sherlyn Müller und Berkay Kaplan (Gadget Entertainment AG: Brand Partnerships).