Publiziert am 17.11.2026

Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) und Leading Swiss Agencies (LSA) haben das Update ihres Media Preis-/Leistungsindex (MPLI) veröffentlicht. Der Index vergleicht die Entwicklung der Tausenderkontaktpreise (TKP) im Jahresvergleich und wird seit 2017 publiziert. Laut dem Update sinken die TKP bei TV und Radio, während sie in einzelnen Printsegmenten steigen. Out of Home (OOH) und Digital Out of Home (DOOH) bleiben weitgehend stabil.

TV: Rückgang nach Preissenkungen

Im Fernsehen sinken die Plan-TKP 2026 in der Deutsch- und Westschweiz erstmals seit längerer Zeit. Bei den 15- bis 59-Jährigen fällt der gesamtschweizerische Index um 4,1 Punkte auf 111,7. In der Deutsch- und der Westschweiz beträgt der Rückgang je rund vier Punkte. Bei den 15- bis 49-Jährigen zeigt sich eine vergleichbare Entwicklung. Als Grund nennen SWA und LSA unter anderem Preissenkungen von Goldbach Media ab Juni 2026: Je nach Sender seien die Tarife um bis zu 40 Prozent reduziert worden. Im Tessin steigen die TKP, besonders bei den 15- bis 49-Jährigen.

Radio: Tieferer Index nach UKW-Abschaltung

Beim Radio basiert die Auswertung auf den Jahren 2024 und 2025, bei den übrigen Gattungen auf 2025 und 2026. Der gesamtschweizerische Index sinkt von 120,6 auf 105,6 Punkte. In der Deutschschweiz fällt er um 13,8 Punkte auf 103,6, in der Westschweiz um 15,7 Punkte auf 119,7. Am stärksten ist der Rückgang im Tessin mit minus 24,7 Punkten auf 81,6. Ausschlaggebend ist laut SWA und LSA der Reichweitenzuwachs der privaten Stationen nach der UKW-Abschaltung der SRG Ende 2024. Bei weitgehend stabilen Preisen sanken dadurch die effektiven Kontaktkosten.

Print: Grosse Unterschiede zwischen den Kategorien

Über alle untersuchten Printpublikationen steigt der TKP gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent. In der Deutschschweiz beträgt das Plus 0,4 Prozent, in der Westschweiz 7,1 Prozent. Im Tessin sinkt der TKP um 12,8 Prozent.

Bei der Tagespresse liegt der Anstieg bei 25,2 Prozent. Laut SWA und LSA ist dies hauptsächlich auf die Einstellung der Printausgaben von 20 Minuten zurückzuführen; ohne diese betrage die Teuerung rund ein Prozent. Die Publikumszeitschriften verteuern sich um 15,2 Prozent. Hier wirkt sich die erstmalige Integration der zuvor separat ausgewiesenen Frauenzeitschriften aus. Ohne diesen Effekt liegt der Anstieg bei rund vier Prozent, vor allem wegen rückläufiger Leserzahlen.

Weitere Anstiege verzeichnen die Sonntagspresse (+5,1 Prozent), Konsumthemen und Grossverteiler (+6,0 Prozent) sowie Special Interest (+1,2 Prozent). Auch hier seien vor allem sinkende Kontaktzahlen und nicht höhere Anzeigenpreise ausschlaggebend. Die regionale Wochenpresse wird um 14,3 Prozent günstiger, bei weitgehend stabilen Reichweiten und nach unten angepassten Preisen. Die Finanz- und Wirtschaftspresse sinkt um 4,2 Prozent, unter anderem wegen des Wegfalls der «Handelszeitung» aus der Analyse.

Kino und Aussenwerbung

Der gesamtschweizerische Kinoindex bleibt 2026 unverändert bei 95,3 Punkten. Die Preise wurden nicht angepasst, die Leistungswerte basieren weiterhin auf MACH Cinema 2025. Bei den 15- bis 49-Jährigen liegt der Index bei 109,9 Punkten.

Bei OOH steigt der Index bei den 15- bis 74-Jährigen um 0,3 Punkte auf 109,8. Die Deutschschweiz bleibt stabil, die Westschweiz legt um 3,1 Punkte zu, das Tessin um 0,9 Punkte. Bei DOOH liegen nach der Erhebung 2025 erste Vergleichswerte vor: Der Index steigt bei den 15- bis 74-Jährigen von 100 auf 100,7 Punkte. (pd/spo)