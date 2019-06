Ziel der Kampagne von Baselland Tourismus und Mind Studios ist es, die zahlreichen faszinierenden Orte und Aktivitäten ins Gedächtnis zu rufen, die es im Baselbiet zu erleben gibt. Diese Botschaft geht in erster Linie an die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons und der Region. Um eine möglichst hohe Zielgruppendurchdringung zu erreichen, setzen die Mind Studios auf eine Kombination unterschiedlicher Massnahmen und Kanäle, heisst es in einer Mitteilung.

Den Auftakt zur Kampagne bildete eine nächtliche Guerilla-Aktion, bei der riesige Sticker an prägnanten Stellen im gesamten Baselbiet angebracht worden seien. Diese Aufkleberwürden mit unterschiedlichen Sujets die Baselbieter Seele ansprechen, etwa mit Begriffen oder Aussagen wie «Heimwehbaselbieter», «Eusis Füürli» und «Straight outta Baselland». Ein Mix an Sujets gewährleiste die Adressierung und Aktivierung einer heterogenen Zielgruppe.

50'000 Sticker seien in kleinerer Version an verschiedenen Stellen im Baselbiet erhältlich, unter anderem bei Baselland Tourismus. Darüber hinaus könnten Facebook-Userinnen und User verschiedene Rahmen für ihr Profilbild auswählen, die ebenfalls die Kampagnen-Sujets aufgreifen. Unterstützt würden diese Angebote durch diverse Posts und Ads auf Facebook und Instagram. Ausserdem seien zehn Busse von Autobus Liestal mit Baselland-Stickern unterwegs, um die Botschaften im ganzen Kanton und darüber hinaus zu verbreiten.

Verantwortlich bei Baselland Tourismus: Tobias Eggimann, Geschäftsführer; Sandra Ryser, Marketing; Realisation: Mind Studios.

(pd/log)