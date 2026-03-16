Publiziert am 16.03.2026

Mit der neu lancierten Plattform «Deals für jedes Du» führt McDonald’s Schweiz seine verschiedenen Deals erstmals unter einer gemeinsamen kommunikativen Leitidee zusammen. Das schreibt die Agentur TBWA\Zürich in einer Medienmitteilung. Von McDeals Snacks über McDeals Menus bis zum Happy Meal® oder den McDeals Weeks schafft die Plattform eine klare Klammer für die unterschiedlichen Angebote und macht ihre Vielfalt gleichzeitig sichtbar.





Diese Vielfalt sollte kommunikativ zusammengeführt werden, ohne einzelne Angebote gegeneinander auszuspielen oder die Orientierung für Gäste zu erschweren. Die Plattform «Deals für jedes Du» löst dieses Spannungsfeld, indem sie alle Angebote unter einem gemeinsamen Dach vereint und sie gleichzeitig klar differenziert. Damit unterstreicht McDonald’s seine Stärke als Marke für kleine preiswerte Genussmomente im Alltag, die unkompliziert, für jeden Anlass und jederzeit möglich sind.

Ein neues visuelles System unterstützt diese Logik. Unterschiedliche Farbwelten strukturieren die Angebotsfamilien und machen sie über alle Kanäle hinweg sofort erkennbar. So sehen Gäste auf einen Blick, wann und wo es etwas zu entdecken und zu sparen gibt.

Ein von TBWA\Zürich und Regisseur Max Fisher inszenierter Plattformfilm stützt das emotionale Dach von «Deals für jedes Du». Er zeigt McDonald’s als Begleiter durch verschiedene Lebensphasen und Alltagssituationen. Unter diesem Dachgedanken stellt McDonald’s das ganze Jahr über unterschiedliche Angebote der McDeals Familie in den Mittelpunkt. Die Plattform erzählt damit von den vielen alltäglichen Gelegenheiten, in denen selbst der kleinste Genuss den Tag ein Stück leichter macht – und davon, dass McDonald’s diese Momente für alle möglich macht. (pd/red)