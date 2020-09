Hochspannung: Bereit machen für den neuen Züritipp

Seit Anfang September erscheint das Zürcher Stadtmagazin Züritipp in einem neuen Outfit und mit einem neuen inhaltlichen Konzept. Starre Strukturen werden zugunsten von mehr Flexibilität und für mehr Platz für aktuelle Geschichten aufgebrochen. Nachdem der Relaunch des Züritipps ursprünglich bereits im Frühjahr geplant war, wurde er aufgrund der bekannten Situation auf diesen Herbst verschoben (persoenlich.com berichtete).

Mit der Entwicklung einer Werbekampagne, die auf den neuen Züritipp aufmerksam machen soll, wurde die Zürcher Werbeagentur Hochspannung beauftragt. Herausgekommen ist eine Kampagne, die auf die wieder aufgenommene Tätigkeit der Kultur-, Freizeit- und Ausgehbetriebe aufmerksam macht. Die Protagonisten üben in schönster Vorfreude in ihren eigenen vier Wänden schon mal, wie «Kellner-Rufen», «Kunst-Bestaunen» oder «Freizeit-Vorbereiten» geht – natürlich immer nach der wöchentlichen Lektüre des neuen Züritipps, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne ist in und um Zürich auf Plakaten, Inseraten, Tramhängern, Kultursäulen sowie auf diversen digitalen Kanälen seit 3. September zu sehen.

Verantwortlich beim Züritipp: Marcel Tappeiner, Gabriela Wettstein; verantwortlich bei Hochspannung Werbeagentur Zürich: Alexander Taiganidis, Matthew Katumba, Fritz Kreis, Tanja Kongolo, Monika Jagodzinski, Anna Kamm, Leiv Frey, Marc Müller, Joshiya Abiko. (pd/cbe)