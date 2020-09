Ab Donnerstag präsentiert sich das Stadtmagazin Züritipp in einem modernen Redesign sowie mit einem neuen inhaltlichen Konzept. Die bisherigen, eher starren Strukturen wurden aufgebrochen zugunsten von mehr Flexibilität und Platz für grosse, aktuelle Geschichten aus sämtlichen Kultursparten, der Gastronomieszene und dem Freizeitleben in Zürich. Kolumnen, Kurzkritiken, Shoppingtipps und Empfehlungen für Familien ergänzen den Inhalt, heisst es in einer Mitteilung.

Selbstverständlich dürfe auch die Agenda nicht fehlen: Diese präsentiere sich in frischem Look sowie in neuer Aufteilung, um den Leserinnen und Lesern eine bessere Übersicht und mehr Einordnung zu bieten. Schlüsselmerkmale des neuen, visuell starken Heft-Designs sind eine charakteristische Typografie, Farbflächen sowie wiederkehrende grafische Elemente wie Hervorhebungen, Markierungen, Pfeile oder Legenden, heisst es weiter.







«Eigentlich wäre der Relaunch des Züritipps schon im Frühjahr geplant gewesen. Alles war bereit, doch dann kam der Lockdown und das Ausgeh- und Kulturangebot stand still», wird Priska Amstutz, Co-Chrefredaktorin Tages-Anzeiger und Redaktionsleiterin Züritipp, in der Mitteilung zitiert. «Umso mehr freuen wir uns, nun endlich die erste Ausgabe des neuen Züritipp präsentieren zu können. Mit der Neulancierung haben wir ein zeitgemässes und eigenständiges Magazin geschaffen, das in Inhalt und Form so dynamisch und inspirierend ist, wie die Stadt, über die wir berichten.»

Tatsächlich stellte Judith Wittwer, die damalige Tages-Anzeiger-Chefredaktorin und heutige Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung, bereits im März 2020 das neue Konzept vor. Im persoenlich.com-Videotalk «Creative Coffee» zeigte sie exklusiv vorab die Layouts des neuen Züritipps:

Der Züritipp erscheint jeweils donnerstags als Beilage des Tages-Anzeigers, vorerst weiterhin im Zweiwochenrhythmus. Alle Inhalte sind jederzeit auch online verfügbar. Tagesaktuelle Tipps gibt es in der Onlineagenda und auf dem Instagramkanal @zueritipp. Auch im wöchentlichen Newsletter erscheinen ergänzende Empfehlungen. (pd/cbe)