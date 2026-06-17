Jedes Plakat zeigt ein eigenes, durchnummeriertes Sujet. Die Motive stammen von Hannes Saxer, der sie von Hand gezeichnet hat. Laut Mitteilung steht jeder Kopf stellvertretend für einen Teil der Stadtgesellschaft; die Kampagne verstehe sich als Hommage an die Vielfalt Berns.
Für Felsenau ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Abegglen/Saxer. Bereits 2021 und 2023 gestaltete das Duo Kampagnen für die Brauerei. 2023 zierten von Hand gezeichnete Quartier-Motive die Stadt, zeitlich abgestimmt auf das Gurtenfestival (persoenlich.com berichtete). Die neue Kampagne verlagert den Fokus von Orten, wo Bier getrunken wird, auf die Menschen, die es trinken. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Felsenau Bier: Bernard Fuhrer (Geschäftsführer und Inhaber); Konzept/Kreation: Bene Abegglen; Illustrationen: Hannes Saxer; Media: Mediaschneider Bier.
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