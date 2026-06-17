17.06.2026

Abegglen/Saxer

Bern zeigt Gesicht fürs Felsenau

Die Brauerei Felsenau wirbt diesen Sommer mit über 50 gezeichneten Köpfen. Unter dem Motto «Eis für alli» zeigt die Kampagne «Berner Gringe» auf Plakatstellen in und um Bern – umgesetzt wieder vom Gespann Bene Abegglen und Hannes Saxer.
Publiziert am 17.06.2026

Jedes Plakat zeigt ein eigenes, durchnummeriertes Sujet. Die Motive stammen von Hannes Saxer, der sie von Hand gezeichnet hat. Laut Mitteilung steht jeder Kopf stellvertretend für einen Teil der Stadtgesellschaft; die Kampagne verstehe sich als Hommage an die Vielfalt Berns.



Für Felsenau ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Abegglen/Saxer. Bereits 2021 und 2023 gestaltete das Duo Kampagnen für die Brauerei. 2023 zierten von Hand gezeichnete Quartier-Motive die Stadt, zeitlich abgestimmt auf das Gurtenfestival (persoenlich.com berichtete). Die neue Kampagne verlagert den Fokus von Orten, wo Bier getrunken wird, auf die Menschen, die es trinken. (pd/nil)



Credits

Verantwortlich bei Felsenau Bier: Bernard Fuhrer (Geschäftsführer und Inhaber); Konzept/Kreation: Bene Abegglen; Illustrationen: Hannes Saxer; Media: Mediaschneider Bier.


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören