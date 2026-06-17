Dialektpanne

Das «Leibli» sitzt, aber die Sprache nicht

Das «Leibli» sitzt, aber die Sprache nicht

Ein Plakat in Zürich sorgt für Aufsehen – und zeigt, wie schnell Social Media eine Kampagne einholen kann.

Ein Plakat am Zürcher Hauptbahnhof sorgt für Aufsehen – und zeigt, wie schnell Social Media eine Werbekampagne einholen kann. Und wie ein deutscher Firmenchef mit einer Schweizerdeutschen Dialektpanne umgeht.

von Christian Beck