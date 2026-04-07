Bene Abegglen: Der Knoten erinnert an rechtliche Vorsorge

Publiziert am 07.04.2026

Die Kampagne des Verbands der Berner Notariate (VbN) richtet sich an die Bevölkerung im Kanton Bern und soll die Relevanz notarieller Dienstleistungen im Alltag verständlicher machen. Laut Mitteilung sei der Mehrwert dieser Dienstleistungen in der Öffentlichkeit bislang wenig bekannt. Kommuniziert werden sollen Werte wie Transparenz, Neutralität und Verlässlichkeit. Angaben zu Laufzeit und Budget macht der VbN nicht.

Für die kreative Umsetzung zeichnet der Berner Werber Bene Abegglen verantwortlich. Gestalterisch setzt er auf ein durchgehendes Bildmotiv: Vier Plakatmotive zeigen je einen hochwertigen Stift – Kugelschreiber oder Füllfeder –, dessen Schaft zu einem Knoten gebunden ist. Das visuelle Mittel verweist auf das Aufschieben wichtiger rechtlicher Entscheide.











Jedes Motiv adressiert ein konkretes Rechtsgeschäft: Ehevertrag, Erbschaft, Testament und Vorsorgeauftrag. Die handschriftlich gehaltene Headline, wie zum Beispiel «Ehevertrag nicht vergessen», verstärkt den appellativen Charakter. Der Absender lautet einheitlich «Die bernischen Notariate – kompetent, unkompliziert und gewissenhaft», beim Motiv Vorsorgeauftrag leicht abgewandelt zu «Ihre juristischen Vertrauenspartner in allen Lebenslagen». (pd/nil) Jedes Motiv adressiert ein konkretes Rechtsgeschäft: Ehevertrag, Erbschaft, Testament und Vorsorgeauftrag. Die handschriftlich gehaltene Headline, wie zum Beispiel «Ehevertrag nicht vergessen», verstärkt den appellativen Charakter. Der Absender lautet einheitlich «Die bernischen Notariate – kompetent, unkompliziert und gewissenhaft», beim Motiv Vorsorgeauftrag leicht abgewandelt zu «Ihre juristischen Vertrauenspartner in allen Lebenslagen». (pd/nil)