Facts 4 Future wirbt mit Fragen auf Plakaten

Die Informationsplattform lanciert ihre erste Werbekampagne unter dem Slogan: «Eus hets überrascht, Dich au?»

Die Informationsplattform will mit überraschenden Zahlen und Fakten zum Nachdenken anregen. Ihre erste Werbekampagne lanciert sie unter dem Slogan: «Eus hets überrascht, Dich au?»