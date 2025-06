Cannes Lions 25: Bittere Nullrunde statt Goldrausch

Das 72. Cannes Lions International Festival of Creativity ist für die Schweiz mit einer enttäuschenden Bilanz zu Ende gegangen. Nach mehreren erfolgreichen Jahren, darunter sieben Löwen 2019 und zuletzt zwei Löwen 2024, stellt die diesjährige Nullrunde einen Rückschlag dar – wie bereits vor drei Jahren. Auch 2022 konnte die Schweiz nämlich keine Shortlist-Platzierung in Edelmetall verwandeln.

Die letzte Schweizer Hoffnung ruhte auf der Zürcher Agentur Sir Mary, die mit «Steal Marina's Artwork» für das Kunsthaus Zürich in der PR-Kategorie noch im Rennen um einen Löwen stand. Doch diese Kampagne ging am Mittwoch bei der Verkündung der Gewinner leer aus. In der Kategorie PR wurden 1537 Arbeiten angereicht, jene von Sir Mary war eine von 141 nominierten. Immerhin gab es zuvor Gold bei den ADC Awards (persoenlich.com berichtete).



Schon der Auftakt in die Cannes-Woche war ernüchternd: Die Sportmarke On Zürich ging am Dienstag mit der Kampagne «Dream Together» in der Kategorie Film Craft leer aus. Trotz der vielversprechenden Shortlist-Platzierung für die Arbeit, die gemeinsam mit Smuggler Los Angeles eingereicht wurde, reichte es nicht für eine Auszeichnung. Aus 1459 globalen Einreichungen hatte es «Dream Together» immerhin unter die 142 nominierten Arbeiten geschafft.



Komplettiert wird die Nullrunde durch das Fehlen Schweizer Arbeiten auf der finalen Shortlist für die Sustainable Development Goals Lions, die ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Dabei war die Stimmung vor Festivalbeginn noch zuversichtlich: Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz und offizieller Schweizer Repräsentant bei den Cannes Lions, sagte im Vorfeld gegenüber persoenlich.com: «Allein dadurch, dass mehr Arbeiten eingegangen sind, hoffe ich natürlich, dass die Quote der Gewinner grösser ist als im letzten Jahr.»

Immerhin zeigte sich beim Swiss BBQ von Weischer.Cinema die Sonne – auch wenn die Löwen vom Grillduft unbeeindruckt blieben.







