Publiziert am 11.05.2026

Gemäss einer Mitteilung der Agentur umfasste das Mandat die «kreative Gesamtinszenierung» des internationalen Projekts. Die Bildgestaltung übernahm das Studio Haw-Lin. Der Ansatz: Statt auf Archivmaterial zu setzen, wurden historische Modelle in eine zeitgenössische Bildsprache übersetzt. «Die eigentliche Herausforderung bestand darin, Mercedes-Benz davon zu überzeugen, die Geschichte nicht retrospektiv über klassisches Archivmaterial zu erzählen», lässt sich Charles Blunier in der Mitteilung zitieren.





Der Film wird über die Social-Media-Kanäle von Mercedes-Benz sowie an internationalen Standorten der Marke ausgespielt. Für die Zürcher Agentur ist das Projekt ein Referenzmandat im internationalen Premiumsegment – über den genauen Umfang der Zusammenarbeit und allfällige weitere beteiligte Dienstleister macht die Mitteilung keine Angaben. (pd/nil)