Brinkertlück: Brack schickt Osterkatze ins Rennen

Publiziert am 12.03.2026

Den Auftakt bildet ein Video, in dem das Marketingteam feststellt, dass kein Osterhase für die Kampagne organisiert wurde. Als Ersatz tritt die bereits aus der «Black Week» bekannte Katze Blacky auf und bewirbt die Osterangebote des Unternehmens unter dem Claim «Falscher Hase. Echte Deals».



«Während der Black Week hat sich die grimmige Katze Blacky innert kürzester Zeit zum Liebling unserer Kund:innen entwickelt und gigantisch Traffic generiert», wird Roman Reichelt, CMO von Brack, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Darauf aufbauend habe man die Figur nun für die Osterkampagne weiterverwendet.



Die Osterdeals werden ab dem 16. März schweizweit über Digital-out-of-Home-Flächen und Displaywerbung ausgespielt. Ergänzend erscheint ein Advertorial auf blick.ch, in dem der Katzenverhaltensforscher Dennis C. Turner die Rolle der Katze als Ersatz für den Osterhasen einordnet. Zudem veröffentlicht Brack Blogbeiträge und Social-Media-Videos auf eigenen Kanälen.

(pd/cbe)