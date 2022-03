Havas Village: CEO Nathalie Diethelm tritt zurück

Bei Havas Schweiz steht Veränderung an: Nathalie Diethelm hat sich im Sommer 2021 entschieden, das Netzwerk zu verlassen. Es sei kein Entscheid gegen die Havas-Familie, sondern ein Entscheid für ihre eigene Familie, da sie zukünftig mehr Zeit mit ihrem Mann und ihren drei Kindern verbringen möchte, wie Havas mitteilt.

Ein Nachfolgerin respektive ein Nachfolger wird gemäss Mitteilung bereits gesucht und soll schon ab Mitte des diesen Jahres an Board sein. Bis dahin werde ein bestens bewährtes und bekanntes Führungsteam die Agentur leiten, für Kontinuität in den Beziehungen sorgen: Unter anderem Havas-Village-CFO Juan Marañon und Havas-Media-COO Sarah Hammami. Unterstützt wird das Team durch Michael Göls, Regional Managing Director Havas Central Europe, der die Transmission Periode begleitet.

«Der Entschluss, als CEO der Havas-Villages zurückzutreten, ist mir äusserst schwergefallen», lässt sich Diethelm in der Mitteilung zitieren: «Das tolle Team, unsere spannenden Kunden, die Zusammenarbeit mit dem ganzen Markt, dem Netzwerk und unsere laufenden, lokalen Projekte haben dazu geführt, dass ich stets grosse Freude an meiner Arbeit hatte und immer neue Chancen für Havas nutzte. Unsere Kinder aufwachsen zu sehen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen – diese Chance habe ich nur jetzt und möchte sie entsprechend ergreifen und mein Arbeitspensum etwas reduzieren. Dies bedeutet vorübergehend mehr Zeit mit der Familie und Erinnerungen, die einem niemand nehmen kann. »

Das Havas Village konnte laut eigenen Angaben unter der Leitung von Nathalie Diethelm einen kontinuierlichen Kundenzuwachs ausweisen und ist stark aufgestellt. Diverse namhafte Pitch-Gewinne wie die der Schweizerischen Post, Zalando oder kürzlich die SBB und die Kreations-Umsetzung der aktuellen Lidl- Kampagne unterstreichen dies.

Bis zum operativen Wirken eines neuen CEO wird das lokale Managementeam in Abstimmung mit Michael Göls, Regional Managing Director Havas Central Europe, interimistisch die Leitung der Agentur übernehmen.«Wir bedanken uns ausdrücklich für das jahrelange Wirken von Nathalie, sie übergibt eine Agentur in Top-Form bei Havas und wünschen ihr auf ihrem zukünftigen Weg das Beste», wird Göls zitiert:«Das Havas Village zählt zu einer der ersten Kommunikations-Adressen im Schweizer Markt. Gemeinsam mit dem bestehenden Management- und Mitarbeiterteam vor Ort stellen wir die Kontinuität bei der Betreuung unserer Kunden sicher. Exzellente Strategie, herausragende Kreation und ausgezeichnete Mediaplanung im Sinne unseres Meaningful Brands-Ansatzes bilden selbstverständlich weiterhin die Basis unserer Arbeit für unsere Kunden.» (pd/tim)