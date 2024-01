In Anlehnung an die französische Tradition des Savoir-vivre und im Einklang mit seiner internationalen Positionierung lanciert Club Med die Kampagne «That’s l’Esprit Libre». Das schreibt das Tourismus-Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Die moderne Kampagne spiele mit den Symbolen von Ferienreisen und thematisiert gleichzeitig die sozialen Aspekte des Reisens, heiss es weiter. Dazu gehörten das Bedürfnis nach Wohlbefinden und der Flucht aus der Hektik, die Suche nach einem umweltverträglichen Tourismus und die Wiedervereinigung mit anderen Menschen.

Die Kampagne wurde von der 180 Agency mit Sitz in Amsterdam in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jules Renault und dem Fotografen Ronan Gallagher entwickelt.