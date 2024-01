Pop: Clyde-Kampagne setzt auf ein Schlüsselwort

Die E-Autoanbieterin Clyde bietet seit Januar 2024 ein Abo an, das komplett auf E-Mobilität setzt. Die Zürcher Werbeagentur POP Creative Services hat im Auftrag von Clyde eine Kampagne entwickelt, um die Kunden-Benefits zu betonen und diese auf den Punkt zu bringen: kurz, kompakt, prägnant und omnichannel. Die Herausforderung war, die vielfältigen Botschaften und Alleinstellungsmerkmale von Clyde schnell und schnörkellos aufzuzeigen, heisst es in der Mitteilung. Die Agentur hat daraufhin einen Kampagnenauftritt entwickelt, der das Clyde-Angebot in einem visuell aufgeladenen Schlüsselwort vermittelt: «All» (engl. für Alles). Also: «All electric. All inclusive». Der integrierte Kampagnenansatz mit zusätzlichen Re-Targeting Massnahmen soll sicherstellen, dass das Differenzierungspotenzial auf allen Ebenen im Fokus steht – von der Marken- bis zur Verkaufskommunikation. Darüber hinaus greift die Kampagne das Markenversprechen einer neuen und bedürfnisgerechten Form der Mobilität auf.

Die Kampagne gliedert sich in drei Phasen, in denen die Positionierung «100% Electric» der Marke Clyde betont wird. Gleichzeitig werden die Abo-Sales der Elektroautos mit Aktionspreisen gefördert. Das Ziel besteht darin, die Nutzerinnen und Nutzer auf eine emotionale Reise mit viel Bewegtbild-Content mitzunehmen und im Anschluss das passende Elektroauto für den eigenen Geschmack zu zeigen. Die Ausspielung der Werbemittel erfolgt im digitalen Raum über Programmatic Display, Native Advertising, Social Media, YouTube und Google Discovery Ads mit Unterstützung von Drop8, Swiss Online Publishing und Dept.







Das Image-Video wurde von Alpineracer erstellt. Zusätzlich unterstützt die Agentur CRK bei der PR- und Medienarbeit, um das Angebot von Clyde zu positionieren. In Zusammenarbeit mit nau.ch wird ein exklusiver Mobilitätsratgeber lanciert. Die Beiträge werden auf den DOOH-Kanälen von Livesystems – darunter Postschalter, Tankstellen und ÖV – schweizweit beworben.

Verantwortlich bei Clyde: Renato Späni (Head of Marketing), Fabian Huber (Projektleitung, Performance Marketing), Livia Decurtins (Marketing Communications), Raphael Schöni (Content Management), Chris Doerschel (Brand Design) Verantwortlich bei POP: Michi Benz (Strategie & Beratung), Roli Hofer (Creative Director) Verantwortlich bei Drop8: Fabrice Lalive (Director Innovation & Technology), Sam Lutz (Founder & CEO), Miguel Pinto Alvez (Programmatic Campaign Manager) Verantwortlich bei Swiss Online Publishing: Predrag Djokovic (Project Coordinator Digital Marketing) Verantwortlich bei Dept: Miro Andrea Teufer (Business Development), Jennifer Loaiza (SEA Project Manager) Verantwortlich bei Alpineracer: Cyrill Zürcher (Projektleitung), Seya Eggler (Founder & Creator) Verantwortlich bei CRK: Caroline Hulliger (Beratung, Projektsteuerung), Marie-Joëlle Eschmann (Beratung, Projektleitung), Jeanine Häfliger (Beratung). (pd/wid)