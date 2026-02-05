Butterweich: Coca-Cola feiert mit Noah Bachofen

Publiziert am 05.02.2026

Die Zusammenarbeit zwischen dem Getränkehersteller und Bachofen basiert auf einer persönlichen Familientradition des Kochs: «Bei uns in der Familie gab es die Tradition, dass wir uns an unserem Geburtstag wünschen durften, was wir essen möchten. Jedes Jahr etwas anderes – Schnitzel, Burger oder Rösti. Was aber immer gleich blieb, war das Getränk dazu: es ‹Coci›. Diese Erinnerung aus meiner Kindheit steht für mich bis heute für besondere Momente, Freude und Genuss», wird Noah Bachofen in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne umfasst TV-Werbung, Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Massnahmen, Social-Media-Inhalte, Influencer-Kooperationen sowie Social- und YouTube-Advertising. Im Zentrum steht die Idee, alltägliche Genussmomente mit Coca-Cola zu verbinden – inspiriert von Schweizer Esskultur und regionaler Vielfalt.

Umgesetzt wurde die Kampagne von der Butterweich GmbH, der Produktionsfirma von Noah Bachofen und Nico Franzoni, wie es auf Anfrage heisst. Gemeinsam mit Bachofen entstanden Gerichte, die regionale Klassiker aufnehmen und zeitgemäss interpretieren. Diese Gerichte sind Teil der Kampagne und tauchen in den Visuals und Bewegtbildern auf.

«Mit Noah Bachofen haben wir einen Partner gefunden, der sehr nah am Schweizer Alltag ist und Genuss so zeigt, wie er tatsächlich stattfindet – unkompliziert, persönlich und echt. Im Jubiläumsjahr knüpfen wir damit an unsere langjährige Verbindung zur Schweizer Esskultur an und machen diese in der Kampagne sichtbar», lässt sich Anna Cremer, Senior Marketing Manager bei The Coca-Cola Company Schweiz, zitieren.

Kulinarischer Auftakt mit kantonalen Spezialitäten

Zum Kampagnenstart luden Coca-Cola Schweiz und Noah Bachofen Medienschaffende und Influencer zu einem exklusiven Dinner-Event ein. Bachofen kochte dabei persönlich für die Gäste und stellte ein mehrgängiges Menü zusammen, das gezielt kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Kantonen miteinander verband.

Als Vorspeise servierte er einen Berner Zwiebelkuchen mit Glarner Schabziger und Glarner Alpkäse – eine Kombination aus Glarus und Bern. Der Hauptgang brachte Graubünden und die Waadt zusammen: Capuns mit waadtländischer Saucisson und Sauerkraut. Als Dessert folgte ein süsser Gruss aus dem Aargau – eine neue Interpretation der Aargauer Rüeblitorte.

Das Menü spiegelte nicht nur Bachofens spielerischen Zugang zur Schweizer Küche wider, sondern auch die Idee der Kampagne: Vielfalt, Schweizer Herkunft und Genuss auf zeitgemässe Weise zusammenzubringen.

Coca-Cola produziert seit 1936 in der Schweiz und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende. Das Unternehmen generiert für jeden lokal produzierten Liter Getränk eine Wertschöpfung von zwei Franken. 95 Prozent aller Inhaltsstoffe stammen von Schweizer Lieferanten, meist Partnern aus der Region (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)