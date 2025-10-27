Publiziert am 27.10.2025

Die Agentur Stuiq wurde nach einem Pitchverfahren als neue Kreativagentur von Conforama Schweiz ausgewählt. Die Agentur durchlief einen mehrstufigen Auswahlprozess, wie Stuiq mitteilt.

Die Agentur übernimmt nun die Gesamtverantwortung für die Kommunikation des Möbel- und Elektronikanbieters. Eine neue Kampagne ist für Frühjahr 2026 geplant.

Conforama Schweiz betreibt 20 Filialen in der Schweiz und bietet Möbel, Einrichtungsgegenstände und Elektronik an. Das Unternehmen feiert 2026 sein 50-jähriges Bestehen auf dem Schweizer Markt. Die neue Kampagne soll mit Jubiläumsaktionen an verschiedenen Kontaktpunkten begleitet werden.

In der Vergangenheit arbeitet Conforama unter anderem mit den Agenturen Serviceplan oder Numéro10 zusammen.