Rawcut: Da wird tief ins Glas geschaut

Publiziert am 03.02.2026

Das Zürcher Start-up Tankbar geht mit einer Multichannel-Kampagne in den Endkundenmarkt. Nach der B2B-Phase, in der Smoothie-Tankstellen in Unternehmen platziert wurden, können Kunden die Produkte seit Januar auch direkt nach Hause bestellen.

Die Kampagne ist als Markenaufbau konzipiert und setzt auf DOOH für Reichweite im öffentlichen Raum sowie auf Social Media für Produkterklärung und Conversion, erklärt Rawcut in einer Mitteilung. Statt auf Verzicht und Disziplin setzt Tankbar auf einen Gegenentwurf: «Wenn alle den Januar alkoholfrei machen, macht Tankbar ihn saftig», heisst es in der Mitteilung.

Im Zentrum stehen prägnante Headlines wie «GYM BRO KKOLI» oder «ROHES NEUES», die auf DOOH und in Social Assets eingesetzt werden. Der Look bleibt reduziert, damit das Produkt als Hero wirkt.

Mitgründer Janosch Nietlispach tritt als Gesicht der Kampagne auf und bringt als Influencer zusätzliche Reichweite. «Juicy January ist unser Statement gegen den Verzichtsmodus», wird Nietlispach zitiert.

Tankbar wurde von Nietlispach gemeinsam mit Ralph Buess gegründet. Rawcut verantwortete Konzeption, Kreation und Visual Language. Media und Social Media Performance wurden über die Partneragentur Swissper umgesetzt. Beide Agenturen sind Teil der Thryve Group. (pd/spo)