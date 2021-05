Der ADC Switzerland lädt ein zur virtuellen Feier im Rahmen der ADC Awards 2021: Am Donnerstag, 20. Mai, werden alle Bronze-, Silber-, Gold- und Evergreen-Auszeichnungen gewürdigt, ebenso die Nominees und der Titel «Student of the year». «Wir laden zum virtuellen Anstossen ein», heisst es in einer Mitteilung.



Der Stream startet um 17 Uhr auf adc.ch. Hier geht es zur Shortlist. (pd/cbe)