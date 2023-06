Mit den sommerlichen Temperaturen steigt der Konsum im Freien – teilweise mit negativen Folgen für die Umwelt. «Littering stört und schränkt die Lebensqualität und das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum ein. Zudem verunreinigt Littering Boden, Pflanzen und Gewässer. Ebenso lassen sich die gelitterten Materialien nicht in Stoffkreisläufe zurückführen und können somit nicht recycelt werden», wird Nora Steimer, Geschäftsführerin des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering (IGSU), in einer Mitteilung zitiert.

Um die Schweizer Bevölkerung, insbesondere auch die Autofahrerinnen und Autofahrer gegen Littering zu sensibilisieren, realisiert die Agentur We Are Era einen Influencer-TV-Spot und TopView mit der Schauspielerin und TikTok-Creatorin Jesina Amweg, sowie weitere TikTok-Videos mit den Schweizer TikTok-Creators Timo Haucke und Alisha de Munk. Darin werden die typischen Littering-Typen gezeigt und in einer Strassenumfrage nach den möglichen Gründen fürs achtlose Wegwerfen von Abfällen in die Natur gefragt. Verstärkt werden die Massnahmen durch DAB-Radio-Display-Werbung in den Autos.

Die Sensibilisierungskampagne gegen Littering startet am 25. Juni mit dem TopView auf TikTok und dem Influencer-TV-Spot im Schweizer Fernsehen auf SRF 1 und SRF zwei.

Verantwortlich bei IGSU: Nora Steimer, Ina Schelling; Leitung Kampagne: Lukas Schumacher, Sharon Lehmann; verantwortlich bei We Are Era (Kreation): Karyna Kushniruk, Viviana Loureiro, Romane Lou Porte; TikTok-Creators: Jesina Amweg (TikTok TopView, TV-Spot), Timo Haucke, Alisha de Munk; Media TikTok: Elisa Marie Pee, Ben Doll; Media TV-Spot: Manuela Birghan, Admeira; DAB: Ivo Müller (Grafik), Sandro Proietto (Media). (pd/cbe)