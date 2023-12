Wirz Group: Damit der Schneesport weiterhin eine Zukunft hat

Die BKW engagiere sich mit ihren Lösungen für lebenswerte Lebensräume, damit Schnee auch künftigen Generationen von Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski zur Verfügung stehe, schreibt das Energie- und Infrastrukturunternehmen in einer Medienmitteilung.

BKW unterstützt Veranstalter

Als offizielle Premium- und Nachhaltigkeitspartnerin von Swiss-Ski entwickelt die BKW nachhaltige Lösungen für den Schneesport und unterstützt den Verband, Weltcup-Veranstalter sowie Sportlerinnen und Sportler bei dessen umweltbewussten Ausgestaltungen.

Ob alpine Klassiker wie die Weltcup-Rennen in Wengen und Adelboden, Skicross in Arosa oder Ski Nordisch in Davos: Die BKW sorgt bei den Events mit ihrer Expertise in den Bereichen Energie, Gebäude und Infrastruktur für innovative und nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, dass der Schneesport weiterhin Zukunft hat.

Schweizer Skistars im Mittelpunkt

In der Altjahrswoche 2023 lanciert die BKW ihre neue Kampagne für mehr Nachhaltigkeit im Schneesport, entwickelt von der Wirz Group. Dort steht neben den Schweizer Athletinnen und Athleten vor allem eines im Mittelpunkt: Der Wunsch nach Schnee. «Als Nachhaltigkeitspartnerin von Swiss-Ski ist es der BKW ein grosses Anliegen, dass sich auch zukünftige Generationen am Schneesport erfreuen können. Denn eines wissen wir alle: Ohne Schnee läuft im Wintersport so gut wie gar nichts», lässt sich Michael Morgenthaler, Leiter Brand Experience, Partnerships & Campaigns der BKW in der Mitteilung zitieren.

Die mitwirkenden Athletinnen und Athleten sind für die Disziplin Ski Alpin Jasmine Flury, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Elena Stoffel, Aline Danioth und Thomas Tumler. Auch die beiden Biathletinnen Amy Baserga und Lea Meier sind Teil der Kampagne, wie auch der Skilangläufer Jonas Baumann. Mit Nicolas Huber, Ryan Regez und Mathilde Gremaud ist ausserdem auch die Kategorie Freestyle vertreten.

Die Kampagne ist in diversen Skigebieten in der Schweiz und als Bewegtbild im Fernsehen und im Onlinebereich zu sehen.

Verantwortlich bei BKW: Martin Schweikert (Leiter Group Communications & Public Affairs), Michael Morgenthaler (Leiter Brand Experience, Partnerships & Campaigns), Ursina Scheuber (Projektleitung), Lukas Schmid (Projektleiter Sponsoring), Stefanie Uwer (Senior Projektleiterin Communications); verantwortlich bei Wirz Group: Livio Dainese, Johannes Raggio, Matthias Fürst, Jannic Mascello, Marcus Josty, Evelyn Schellenberg, Mark Stahel, Elena Gabriel, Emma Ulrich, Simone Jehle, Sara Runggaldier, Andrea Müller, Stephanie Ackermann, Miya Aschwanden, Erasmo Palomba, Nadja Kilchhofer, Ruwanie Hayoz, Giovanni Bucca, Yussef Serat, Corinne Räber, Günther Prächt, Oliver Fäs, Rahel Signer, Robin Schuler, Michaela Burger, Kerstin Lenz. (pd/nil)