Unser Planet steht vor Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen. Und dabei reicht es nicht, nur darüber zu sprechen, was wir tun werden. Wir müssen heute handeln, um Antworten auf die Fragen der Generationen von morgen zu haben.

Unsere Kinder und ihre Fragen stehen darum auch im Zentrum der neusten «Taten statt Worte»-Kampagne von Coop und Jung von Matt Limmat. Gibt es in Zukunft keine Bienen und damit keinen Honig mehr? Schneit es bald nicht mehr? Und wieso schwimmt im Meer eigentlich so viel Plastik?

Mit der umfangreichen Kampagne wurde eine Plattform geschaffen, die die Nachhaltigkeitsengagements von «Taten statt Worte» auf berührende Art und Weise transportiert – unter anderem im Rahmen von vier TVCs und einer umfassenden Printkampagne. Damit setzt Coop näher denn je bei den nachhaltigkeitsbewussten Konsumentinnen und Konsumenten und ihren berechtigten Fragen an, heisst es in einer Mitteilung.

Die «Taten statt Worte»-Kampagne ist seit dem 18. September in Deutsch, Französisch und Italienisch landesweit live.

