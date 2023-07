Um die Bekanntheit des vom Coop geführten Seewen Marktes bei Touristen, aber auch Einheimischen zu steigern und die Präsenz in der Region zu fördern, ist die Imagekampagne «Shopping für jedes Abenteuer» ins Leben gerufen worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Agentur Evoq entwickelt das Kommunikationskonzept sowie den visuellen Auftritt und setzt diverse Werbemittel um.

Die Kampagne verläuft entlang den saisonal relevanten Aktivitäten und findet im nahen Umfeld vom Seewen Markt, aber auch an touristischen Hotspots statt. Um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen, bildet eine Plakatkampagne an Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen sowie an Freizeitorten den Beginn der Massnahmen.

Zudem wird gemäss Mitteilung in touristisch relevanten Gebieten, wie auf dem Stoos oder dem Tierpark Arth-Goldau auf das Einkaufszentrum aufmerksam gemacht. Ergänzt wird die Mediaplanung, die ebenfalls durch Evoq erfolgt, mit Busheckwerbung und Traffic Boards. Am Lauerzerseelauf 2023 werden die Besucherinnen und Besucher mit Bandenwerbung und einer Traubenzuckerdose in das Einkaufszentrum gelockt. In den lokalen Printmedien erscheinen diverse Anzeigen.

Die visuelle Umsetzung der Kampagne basiert auf Personen, welche in überdimensionalen Einkaufstaschen posieren mit den Gegenständen für ihr Abenteuer, mit denen sie sich im Seewen Markt eingedeckt haben.

Verantwortlich bei Evoq: Adrian Schaffner und Daniel Kuster (Konzept), Daniel Kuster (Projektleitung und Mediaplanung), Markus Wohlhüter (Creative Direction), Marc Hahn und Jonas Krull (Design). (pd/yk)