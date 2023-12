TBWA\Zürich: Das erste einzelne Chicken McNugget

Seit die Chicken McNuggets vor genau 40 Jahren lanciert wurden, ist eine Frage so gut wie sicher: Wer bekommt das letzte Nugget? Der Grund dahinter: Oftmals lassen sich die Chicken McNuggets in der Packung nicht passend auf die Anzahl Personen am Tisch verteilen.

Das Problem hat unter Mathematikern einen Namen: Das «Chicken McNuggets Theorem». Im Web und auf Social Media rechnen Fans damit vor, dass es bislang unmöglich war, eine gewisse Anzahl McNuggets zu bestellen, wie zum Beispiel sieben oder elf.

Selbst in Fachkreisen und an Universitäten werden die Chicken McNuggets herangezogen, um über mathematische Herausforderungen aus dem Bereich der Zahlentheorie zu diskutieren.

Gleich viele Nuggets für alle

Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum beweist McDonald's nun, dass man sich des Problems bewusst ist. Und zeigt in einer schweizweiten Teaser-Kampagne, dass nicht jede Anzahl Nuggets zu jeder Anzahl Menschen passt.

Doch dabei bleibt es nicht. Ab seit Dienstag löst TBWA\Zürich das Problem für alle Nugget-Liebhaber – und das ganz einfach: McDonald's Schweiz bietet als erstes Land weltweit einzelne Chicken McNuggets an. Das «Chicken McNugget of Love» gibt’s allerdings nur für kurze Zeit, wie es in einer Mittielung heisst.

«Mit dem Chicken McNugget of Love hören wir auf unsere Fans. Weil Teilen bei uns ein wichtiger Teil des Esskultur ist, möchten wir, dass niemand zu kurz kommt. Und mit einzelnen Chicken McNuggets kann nun jede und jeder genau die Zahl an Chicken McNuggets bestellen, die er für das perfekt Teilen mit Freunden oder Familie braucht», so Severine Caspard, Food Marketing Managerin von McDonald’s Schweiz.

Die Chicken McNuggets of Love sind ab sofort in jedem McDonald's hierzulande erhältlich.

