Seit 2015 ist Ochsner Sport Premium Partner von Swiss Olympic und unterstützt auch an den Winterspielen in Peking die Schweizer Delegation. Zu diesen gehören gemäss einer Mitteilung unter anderem die Ski-Crosserin Fanny Smith, die Langläuferinnen Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich die beiden Skifahrer Loic Meillard und Beat Feuz sowie der Snowboarder Pat Burgener.

In der neuen Kampagne zu den Olympischen Spielen zeigt Ochsner Sport diese Athletinnen und Athleten, wie sie sich auf dem Sportplatz Schweiz auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Wie sie für ihre grossen Ziele alles geben und auch in der Nacht oder bei starkem Schneefall trainieren. Und so beweisen würden, dass das Olympische Feuer in den Athletinnen und Athleten lange vor den Spielen brenne.

Im Film ist auch die neue, offizielle Swiss Olympic Team Collection von Albright, der Premium-Exklusivmarke von Ochsner Sport, zu sehen. Die Marke ist zum ersten Mal der offizielle Ausrüster des Swiss Olympic Teams, wie es weiter heisst. Die Kollektion gebe es exklusiv bei Ochsner Sport.

Die Kampagne ist rund um die Olympischen Winterspiele im TV und in verschiedenen Online und Social-Media-Formaten zu sehen, ausserdem wurden eine Anzeigenstrecke und diverse POS-Massnahmen umgesetzt.

Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation), Nathalie Brunner (Klassische Kommunikation), Paddy Käser (Teamleiter Content und Social Media), Jasmin Marti, Alexandra Schmutz (Content und Social Media); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier, Andrea Häfliger (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); Externe Partner: Animals (Regie), Hillton (Produktion), Jingle Jungle (Tonstudio), Adrian Bretscher (Fotograf). (pd/tim)