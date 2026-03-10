Publiziert am 10.03.2026

Der kreative Kern der Kampagne arbeitet mit verschiedenen Sujets, die alltägliche Lebenssituationen aufgreifen und jeweils denselben Gedanken transportieren: Wer es richtig machen will, wählt KFN. Die Motive spielen auf konkrete Schmerzpunkte an – lange Wartezeiten, unbekannte Ortsnamen im Callcenter, ausbleibende Techniker – und stellen diesen das Versprechen von lokalem Schnell-Service, ehrlicher Beratung und optimaler Ausrüstung gegenüber. Umgesetzt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Stanser Agentur Ellf.

«Wir sind nah bei unseren Kundinnen und Kunden und kennen die Bedürfnisse der Menschen hier. Diese Nähe ist kein Marketingversprechen, sie ist unser Alltag», wird André Wicki, Leiter Verkauf und Kundendienst bei KFN, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne bewirbt das gesamte Produktportfolio von KFN – von Privatkunden-Abos bis zu massgeschneiderten Lösungen für Gewerbe und Unternehmen. Sie ist im gesamten Kanton Nidwalden sichtbar: in Print, auf digitalen Flächen, in den sozialen Medien sowie online. (pd/spo)