Cannes Lions 24: «Das ist der erste Löwe für Farner»

Der erste Schweizer Löwe am diesjährigen Cannes Lions International Festival of Creativity wurde am Dienstagnachmittag Realität. Die Agentur Farner holte einen Bronze-Löwen für die Arbeit «Wer atmet, braucht das Meer» im Auftrag von Greenpeace (persoenlich.com berichtete). Ausgezeichnet wurde der Film in der Kategorie Film Craft, Unterkategorie Sound Design.



Philipp Skrabal, Partner und Chief Creative Officer von Farner, war am Dienstag nicht an der Côte d’Azur, sondern in der Agentur in Zürich – immerhin an der Löwenstrasse. Dort hatte er am Nachmittag eine Präsentation. persoenlich.com traf den Kreativen im Anschluss zum Videointerview:



Am Mittwoch werden die Sieger aus der Kategorie PR bekannt. Hier hat die Schweiz noch zwei Eisen im Feuer: «#PutinYourVote» für My Climate von Jung von Matt Limmat und Hamburg, einmal in der Unterkategorie «Not-for-Profit / Charity / Government» und einmal in «Single-Market Campaign».

