Publiziert am 24.05.2024

Cantadou bringt Ruhe in die Schweiz. Die neue Kampagne «Komm auf den Geschmack der Provence» von Havas Creative Switzerland verbindet die Marke noch stärker mit ihrer Brand-DNA und hebt typische Aspekte der provenzalischen Lebensweise in drei Sujets hervor: den Genuss, die Entspannung und die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie.

«Mit dieser sinnlichen Kampagne wollen wir einen Anreiz schaffen, den sonst gerne mal hektischen Schweizer Alltag entspannt zu geniessen», wird Zuzana Kresova, Brand Lead DACH bei Bel Suisse, in einer Mitteilung zitiert. Durch die Kombination von verträumten Visuals, humorvollen Headlines und naturbelassener Tonspur spiele Havas Creative Switzerland insbesondere bei den Video Ads mit den verschiedenen Sinnen und dem unverwechselbaren Lebensgefühl der Provence. Der unverwechselbare Geschmack und Genuss werde so direkt in die Schweiz transportiert. Die Genussmomente, die die Hauptelemente der Kampagne bilden, wurden laut Mitteilung in der Provence gedreht und von der französischen Produktionsfirma Birth inszeniert.

Die Kampagne wurde auf Deutsch und Französisch umgesetzt und umfasst nebst Out of Homes und TV-Spots auch die Präsenz auf Social Media und in unterschiedlichsten Medien. Die Kampagne ist seit dem 20. Mai 2024 in der Deutsch- und der Westschweiz on air. (pd/cbe)