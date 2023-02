von Christian Beck

Die grösste Nacht der Werbung steht vor der Tür: der Super Bowl 2023. Der Kickoff zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles ist in der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr Schweizer Zeit.

Neben dem Auftritt von Rihanna während der Halbzeitshow werden vor allem auch die Werbespots mit Spannung erwartet. Medienberichten zufolge gaben einzelne Brands über sieben Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Spot aus. Als Super-Bowl-Werbespots gelten offiziell nur diejenigen, die während des Spiels landesweit ausgestrahlt werden – also zwischen Münzwurf und Spielende. Einige Spots wurden bereits veröffentlicht. persoenlich.com zeigt die Top 5 der Redaktion:





5. Doritos

Elton John hat einen Überraschungsauftritt im Spot von Doritos. Der Spot der Werbeagentur Goodby Silverstein & Partners spielt auf die Positionierung der Marke «Try Another Angle» an und zeigt den Rapper Jack Harlow. Auch Missy Elliott hat einen Auftritt.



4. Paramount+

Im Werbespot von Paramount+ sind unter anderem Sylvester Stallone, Dora the Explorer und Captain Pike aus «Star Trek» zu sehen. Eine 30-Sekunden-Version des Spots der New Yorker Agentur Droga5 wird während des Spiels zu sehen sein.



3. Pringles

Der 30-sekündige Werbespot von Pringles aus dem Hause Grey ist eine Ode an diejenigen, die ein produktives Leben geführt haben, obwohl ihre Hände in der Snackdose stecken geblieben sind.



2. Pepsi

Die Pepsi-Werbespots «Great Acting or Great Taste», die erst am Mittwoch veröffentlicht wurden, folgen beide einem ähnlichen Format. In beiden Werbespots von VaynerMedia fordert Pepsi die Verbraucher auf, selbst zu entscheiden, ob Pepsi Zero Sugar so gut ist, wie Steve Martin und Ben Stiller behaupten. Oder haben sie nur geschauspielert?



1. Google

Der Tech-Gigant hat seinen 90-Sekunden-Spot ebenfalls am Mittwoch enthüllt. Der hauseigene Werbespot zeigt nostalgische Fotos, die jedoch alle ein wenig aus dem Rahmen fallen: Menschen, die Familienmomente fotografieren oder ein Hund, der im Hintergrund sein Geschäft verrichtet. Google zeigt, wie sein Pixel-Handy diese Fehler beheben kann. NBA-All-Star Giannis Antetokounmpo, Comedienne Amy Schumer und Rapperin Doja Cat haben Auftritte im Spot.



Übrigens: So teuer die Werbespots auch sind, die Stars, die bei der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten, nehmen keine Gage. Ruhm und Ehre sind ihnen Lohn genug.